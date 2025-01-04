Для освоения новой профессии ветеранов СВО обучат собирать БПЛА
09:30 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы выстроили работу по трудоустройству ветеранов — инвалидов СВО с целью их занятости в конструкторском бюро „Спектр“ для сборки дронов. Эти люди отдали долг Родине и наша задача — помочь освоить им новую профессию, чтобы иметь возможность реализовать себя в мирной жизни. Специалисты КБ „Спектр“ в настоящее время создают учебный центр, на базе которого и будет производиться обучение ветеранов спецоперации. По его итогам люди будут трудоустраиваться в наше конструкторское бюро. Речь идет о десятке новых рабочих мест», — заявил Братеньков.
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