0
0
1
НОВОСТИ

Для освоения новой профессии ветеранов СВО обучат собирать БПЛА

09:30 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ветеранов специальной военной операции в Новосибирске обучат сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для освоения новой профессии и последующего трудоустройства. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

«Мы выстроили работу по трудоустройству ветеранов — инвалидов СВО с целью их занятости в конструкторском бюро „Спектр“ для сборки дронов. Эти люди отдали долг Родине и наша задача — помочь освоить им новую профессию, чтобы иметь возможность реализовать себя в мирной жизни. Специалисты КБ „Спектр“ в настоящее время создают учебный центр, на базе которого и будет производиться обучение ветеранов спецоперации. По его итогам люди будут трудоустраиваться в наше конструкторское бюро. Речь идет о десятке новых рабочих мест», — заявил Братеньков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 04.01.2025
В аэропорту Пулково введены временные ограничения - Росавиация
0
56
20:10 03.01.2025
На поставку Румынии ЗРК Patriot Пентагон предоставил компании США контракт почти в $1 млрд
0
953
19:55 03.01.2025
Из-за отказа от транзита газа из РФ ожидают резкое подорожание всех товаров н Украине
0
975
18:45 03.01.2025
Кризис в Казахстане предопределило участие Назарбаева в саммите СНГ - Токаев
0
1527
18:25 03.01.2025
В Варшаве началась акция простеста фермеров из стран ЕС
0
1226
17:40 03.01.2025
Без тепла и газа в Приднестровье остались 1,5 тыс. многоэтажек и 72 тыс. частных домов
0
1237
16:20 03.01.2025
На пляжи Анапы ночью снова выбросило мазут
0
1069
16:10 03.01.2025
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса
0
1177
15:45 03.01.2025
Курс украинской валюты достиг рекордного падения
0
1201
15:15 03.01.2025
Минобороныподал иск к МГТУ связан с нарушением сроков работ
0
1126

Возврат к списку