Из-за веерных отключений в Приднестровье возможны сбои мобильной связи
19:30 04.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Со вчерашнего дня в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии из-за дефицита, который был вызван прекращением поставок российского газа. В этой ситуации местная Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасы которого ограничены. С 1 января в Приднестровье также были остановлены централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов.
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