Из-за веерных отключений в Приднестровье возможны сбои мобильной связи

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания IDC, поставщик услуг мобильной связи, интернета и телевидения в Приднестровье, предупредила о возможных сбоях из-за веерных отключений электроэнергии. В своем телеграм-канале компания предупредила клиентов, что они могут столкнуться с такими проблемами, как сокращение зоны покрытия мобильной сети, снижение скорости передачи данных и отсутствие ТВ-сигнала.



Со вчерашнего дня в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии из-за дефицита, который был вызван прекращением поставок российского газа. В этой ситуации местная Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасы которого ограничены. С 1 января в Приднестровье также были остановлены централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов.



