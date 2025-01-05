Режим свободной экономической зоны распространен на ряд территорий Белгородской области
11:10 05.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ распространило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на некоторые территории в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области для поддержки местных предприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Аналогичный режим действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
Правительство РФ распространило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на некоторые территории в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области для поддержки местных предприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Аналогичный режим действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.
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