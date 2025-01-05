Режим свободной экономической зоны распространен на ряд территорий Белгородской области

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ распространило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на некоторые территории в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области для поддержки местных предприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Аналогичный режим действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Правительство РФ распространило режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на некоторые территории в Белгородском и Шебекинском районах Белгородской области для поддержки местных предприятий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Аналогичный режим действует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.