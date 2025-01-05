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НОВОСТИ

От загрязнения мазутом после крушения танкеров спасено около 5 тыс птиц

11:40 05.01.2025 Источник: Интерфакс

Более 4,8 тыс. птиц спасли в Краснодарском крае от загрязнения мазутом после крушения танкеров, сообщает оперштаб региона.

"Больше 4,8 тысяч птиц спасли в Анапе и Темрюкском районе. Вымазавшихся в мазуте пернатых доставляют в пункты, где круглосуточно продолжается работа по их отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию. Таких пунктов на побережье пять: один в поселке Волна Темрюкского района, остальные - в Анапе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в селе Витязево работу разворачивает еще один пункт, он станет самым крупным из открытых ранее.

"В центры реабилитации в нескольких регионах России уже передали 2 037 птицы. Пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в Краснодаре в районе Старой Кубани и на территории Тамано-Запорожского заказника", - говорится в сообщении.

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