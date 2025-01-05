На Курском направлении ВСУ предприняли контратаку. Штурмовой группе нанесено поражение – МО РФ
14:45 05.01.2025 Источник: Интерфакс
Российские военные сообщили, что в воскресенье пресекли контратаку штурмовой группы ВСУ в направлении хутора Бердин Курской области, уничтожено 10 единиц техники.
"5 января около 9:00 мск с целью остановить наступление российских войск на курском направлении противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин",- сообщили в Минобороны РФ.
"Артиллерией и авиацией группировки войск "Север" нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении ведомства.
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