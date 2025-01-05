В планах Путина на данный момент нет встреч с Трампом или Шольцем - Песков
16:00 05.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что сейчас готовятся встречи Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и избранным президентом США Донадьдом Трампом.
Ранее с заявлениями о подготовке таких контактов выступил депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Он утверждал, что Шольц может посетить Москву до 23 февраля, а встреча Трампа и Путина «намечена на март».
«В настоящий момент таких планов нет», — сказал Песков агентству ТАСС в ответ на вопрос, действительно ли готовятся такие контакты.
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