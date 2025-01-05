Белград готов выкупить за свои средства всю российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» - Вучич
18:20 05.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белград готов к любым требованиям Вашингтона в рамках санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») из-за российского участия в ее капитале, поскольку Сербия располагает средствами для мгновенного выкупа доли компании «Газпром нефть» (56,15% акций). Об этом сербский лидер Александар Вучич сообщил в эфире «Радио и телевидения Сербии» (РТС).
«Я верю, что мы получим документ [с требованиями США] 10 или 13 января. Остаются только две неизвестные: относится ли это ко всему российскому участию или только к контрольному пакету акций, и второе — сроки [исполнения требований]», — указал Вучич. «У нас есть деньги на немедленный выкуп [российской доли]», — добавил он. По словам Вучича, в случае необходимости Белград готов выкупить за свои средства всю российскую долю, чтобы не допустить кризиса в стране из-за ограничений США.
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