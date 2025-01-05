США грозит формирование заторов в плане запусков космических аппаратов на орбиту Земли - СМИ

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограниченное число космодромов в США грозит стране формированием заторов в плане запусков, сообщает газета The Wall Street Journal.

Как указывает издание, практически все американские пуски осуществляются лишь с трех космодромов, расположенный в штатах Флорида и Калифорния. При этом в прошлом году число пусков космических ракет достигло рекордной отметки в 145 стартов. Абсолютное большинство запусков (134) осуществила компания SpaceX Илона Маска.

Подобная ситуация, на которую могут накладываются переносы полетов из-за неблагоприятных погодных условий, отмечает газета, может привести к тому, что важные грузы не будут доставляться на орбиту вовремя.