Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС - «Молдовагаз»

19:50 Источник: РБК

Власти непризнанного Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и ожидают возобновления поставок из России, заявил телеканалу Pro TV врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«Они объясняют отказ это тем, что все еще ждут возобновления поставок природного газа от «Газпрома», и советуют нам продолжать переговоры с «Газпромом». Я считаю, что они должны понимать, что если поставки от «Газпрома» не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках, за который придется платить. Другого выхода нет», — сказал он.