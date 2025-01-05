Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС - «Молдовагаз»
19:50 05.01.2025 Источник: РБК
Власти непризнанного Приднестровья отказались от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС и ожидают возобновления поставок из России, заявил телеканалу Pro TV врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«Они объясняют отказ это тем, что все еще ждут возобновления поставок природного газа от «Газпрома», и советуют нам продолжать переговоры с «Газпромом». Я считаю, что они должны понимать, что если поставки от «Газпрома» не будут восстановлены, то единственный выход — закупать газ на фондовых рынках, за который придется платить. Другого выхода нет», — сказал он.
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