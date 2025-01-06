В КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты – военные Южной Кореи
09:30 06.01.2025 Источник: Интерфакс
Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.
Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов (6:00 мск) из Пхеньяна.
"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, (...) обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.
Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.
НОВОСТИ
- 10:00 06.01.2025
- Город Курахово в юго-западной части Донбасса взят под контроль российскими военными – Минобороны РФ
- 09:00 06.01.2025
- Зеленский в интервью журналисту из США обрушился с критикой на западных партнеров
- 20:45 05.01.2025
- Нефтяное пятно обнаружено в Черном море около Анапы и выброс мазута зафиксирован в Судаке
- 19:50 05.01.2025
- Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС - «Молдовагаз»
- 18:45 05.01.2025
- США грозит формирование заторов в плане запусков космических аппаратов на орбиту Земли - СМИ
- 18:20 05.01.2025
- Белград готов выкупить за свои средства всю российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» - Вучич
- 16:50 05.01.2025
- Шольц назвал ложным утверждение депутата Бундестага по поводу его планов встретиться с Путным
- 16:00 05.01.2025
- В планах Путина на данный момент нет встреч с Трампом или Шольцем - Песков
- 14:45 05.01.2025
- На Курском направлении ВСУ предприняли контратаку. Штурмовой группе нанесено поражение – МО РФ
- 12:30 05.01.2025
- В прошлом году в ряды ВСУ было мобилизовано 200 тыс человек - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать