В КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты – военные Южной Кореи

09:30 Источник: Интерфакс

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов (6:00 мск) из Пхеньяна.

"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, (...) обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.

Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.