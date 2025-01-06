0
0
150
НОВОСТИ

В КНДР провели очередной пуск баллистической ракеты – военные Южной Кореи

09:30 06.01.2025 Источник: Интерфакс

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS ) заявил, что зафиксировал запуск снаряда, предположительно баллистической ракеты средней дальности, около 12 часов (6:00 мск) из Пхеньяна.

"Готовясь к новым запускам наши военные усилили мониторинг, (...) обмениваясь информацией о северокорейской ракете с американской и японской сторонами", - говорится в сообщении JCS.

Береговая охрана Японии также сообщила о произведенном Пхеньяном запуске ракеты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 06.01.2025
Город Курахово в юго-западной части Донбасса взят под контроль российскими военными – Минобороны РФ
0
160
09:00 06.01.2025
Зеленский в интервью журналисту из США обрушился с критикой на западных партнеров
0
402
20:45 05.01.2025
Нефтяное пятно обнаружено в Черном море около Анапы и выброс мазута зафиксирован в Судаке
0
1254
19:50 05.01.2025
Приднестровье отказалось от помощи Кишинева с закупками газа в ЕС - «Молдовагаз»
0
1401
18:45 05.01.2025
США грозит формирование заторов в плане запусков космических аппаратов на орбиту Земли - СМИ
0
1359
18:20 05.01.2025
Белград готов выкупить за свои средства всю российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» - Вучич
0
1430
16:50 05.01.2025
Шольц назвал ложным утверждение депутата Бундестага по поводу его планов встретиться с Путным
0
1284
16:00 05.01.2025
В планах Путина на данный момент нет встреч с Трампом или Шольцем - Песков
0
1225
14:45 05.01.2025
На Курском направлении ВСУ предприняли контратаку. Штурмовой группе нанесено поражение – МО РФ
0
1435
12:30 05.01.2025
В прошлом году в ряды ВСУ было мобилизовано 200 тыс человек - WP
0
1478

Возврат к списку