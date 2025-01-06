Город Курахово в юго-западной части Донбасса взят под контроль российскими военными – Минобороны РФ
10:00 06.01.2025 Источник: Интерфакс
Российские военные взяли под контроль город Курахово в юго-западной части Донбасса, ВСУ потеряли более 12 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе активных наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили город Курахово - наиболее крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса", - отметили в военном ведомстве в понедельник.
"В результате профессиональных действий российских войск при освобождении Курахово противник потерял 80% личного состава (более 12 тыс. человек), порядка 3 тыс. единиц различных вооружений и военной техники, включая 40 танков и других боевых бронированных машин", - сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, за два месяца боевых действий под Курахово ежедневные потери ВСУ в среднем составляли от 150 до 180 военнослужащих убитыми и ранеными.
В Минобороны РФ подчеркнули, что Курахово за 10 лет был превращен в мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций.
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