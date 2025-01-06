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Маск: Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства

13:10 06.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что США должны освободить британский народ от тирании правительства премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

«Америке следует освободить народ Великобритании от тираничного правительства», — написал предприниматель в соцсети X. Он прикрепил к этому высказыванию опрос, промежуточные итоги которого говорят о том, что с его позицией согласились почти 69% респондентов. К настоящему моменту в этом голосовании приняли участие более 210 тыс. пользователей.

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