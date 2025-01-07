0
0
171
НОВОСТИ

На штурм Курской области ВСУ отправили заключенных - силовики

09:30 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области состоит из бывших заключенных, в том числе отбывавших наказание за тяжкие преступления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — сказал собеседник агентства, добавив, что такие показания дали сами пленные, сдавшиеся российским военным.

Как сообщили в Минобороны России, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Артиллерия и авиация ВС РФ нанесли штурмовой группе поражение.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:35 07.01.2025
Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями»
0
8
09:25 07.01.2025
Трамп считает, что Гренландия выиграет от вхождения в состав США
0
182
22:25 06.01.2025
США временно сняли санкции с новых властей Сирии в отношении энергоресурсов
0
843
20:40 06.01.2025
Гендиректор НМИЦ предупредил об угрозе мошенников, приглашающих участвовать в испытаниях вакцины против рака
0
1020
20:00 06.01.2025
Джастин Трюдо собирается уйти в отставку с постов лидера партии и премьера Канады
0
1039
19:00 06.01.2025
Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС
0
1091
18:00 06.01.2025
Остановка транзита российского газа через Украину у Еврокомиссии беспокойства не вызвала
0
1281
17:45 06.01.2025
Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО – пресс-секретарь президента Белоруссии
0
1059
17:16 06.01.2025
Две сталелитейные компании подали в суд на президента США
0
1155
17:00 06.01.2025
Кишинев не предлагал Тирасполю помощь в связи с энергокризисом – Красносельский
0
1065

Возврат к списку