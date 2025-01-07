На штурм Курской области ВСУ отправили заключенных - силовики
09:30 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — сказал собеседник агентства, добавив, что такие показания дали сами пленные, сдавшиеся российским военным.
Как сообщили в Минобороны России, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Артиллерия и авиация ВС РФ нанесли штурмовой группе поражение.
НОВОСТИ
- 10:35 07.01.2025
- Министр финансов США пригрозила Китаю «значительными последствиями»
- 09:25 07.01.2025
- Трамп считает, что Гренландия выиграет от вхождения в состав США
- 22:25 06.01.2025
- США временно сняли санкции с новых властей Сирии в отношении энергоресурсов
- 20:40 06.01.2025
- Гендиректор НМИЦ предупредил об угрозе мошенников, приглашающих участвовать в испытаниях вакцины против рака
- 20:00 06.01.2025
- Джастин Трюдо собирается уйти в отставку с постов лидера партии и премьера Канады
- 19:00 06.01.2025
- Индонезия официально стала полноправным членом БРИКС
- 18:00 06.01.2025
- Остановка транзита российского газа через Украину у Еврокомиссии беспокойства не вызвала
- 17:45 06.01.2025
- Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО – пресс-секретарь президента Белоруссии
- 17:16 06.01.2025
- Две сталелитейные компании подали в суд на президента США
- 17:00 06.01.2025
- Кишинев не предлагал Тирасполю помощь в связи с энергокризисом – Красносельский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать