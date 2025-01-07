На штурм Курской области ВСУ отправили заключенных - силовики

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области состоит из бывших заключенных, в том числе отбывавших наказание за тяжкие преступления. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.



«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключенные, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — сказал собеседник агентства, добавив, что такие показания дали сами пленные, сдавшиеся российским военным.



Как сообщили в Минобороны России, 5 января около 09:00 мск ВСУ предприняли контратаку в направлении хутора Бердин с целью остановить наступление российских войск на курском направлении. Артиллерия и авиация ВС РФ нанесли штурмовой группе поражение.





