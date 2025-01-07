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В зону землетрясения в Тибете направлено более 400 военослужащих Китая

15:10 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 400 военнослужащих в Тибетский автономный район (ТАР), где произошло разрушительное землетрясение. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, еще порядка 2 тыс. солдат и офицеров находятся в состоянии повышенной готовности и могут в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции. При ее проведении, как уточняется, в любой момент могут быть задействованы транспортные и медицинские самолеты, а также вертолеты военно-воздушных сил страны.

Для обследования пострадавших районов НОАК также задействовала беспилотники.


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