В зону землетрясения в Тибете направлено более 400 военослужащих Китая

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) направила более 400 военнослужащих в Тибетский автономный район (ТАР), где произошло разрушительное землетрясение. Об этом сообщило агентство Синьхуа.



По его сведениям, еще порядка 2 тыс. солдат и офицеров находятся в состоянии повышенной готовности и могут в любой момент присоединиться к поисково-спасательной операции. При ее проведении, как уточняется, в любой момент могут быть задействованы транспортные и медицинские самолеты, а также вертолеты военно-воздушных сил страны.



Для обследования пострадавших районов НОАК также задействовала беспилотники.





