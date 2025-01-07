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Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»

16:40 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский миллиардер Илон Маск оскорбил премьер-министра Великобритании Кира Стармера и лидера партии «Либеральные демократы» Эда Дейви. На своей странице в соцсети X основатель компаний Tesla и Space X, ранее призывавший отправить британское правительство в отставку и назначить новые выборы, назвал Стармера злом, а Дейви — кретином.

«Стармер — зло», — написал Маск, сопроводив свой пост ссылкой на сообщение британской модели Лейлани Даудинг, которая также называет Стармера злом и обвиняет его в нападках на тех, кто привлекает внимание к проблеме сексуальных преступлений против несовершеннолетних.


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