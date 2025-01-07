Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
16:40 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Стармер — зло», — написал Маск, сопроводив свой пост ссылкой на сообщение британской модели Лейлани Даудинг, которая также называет Стармера злом и обвиняет его в нападках на тех, кто привлекает внимание к проблеме сексуальных преступлений против несовершеннолетних.
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