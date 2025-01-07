От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
16:50 07.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его словам, «решение Украины прекратить отправку природного газа в Европу по трубопроводам, расположенным на ее территории, обойдется Европе примерно в 100 млрд евро».
«Мы теряем 5% импорта природного газа на рынке, который находится в состоянии запуганности. <…> Мы видели, как цены на [хабе] TTF [в Нидерландах] выросли с 30 евро за МВт-ч в предыдущие месяцы до 50 евро за МВт-ч. Эта разница в 20 евро касается не только импорта через Украину, а распространяется на 100% импорта, поскольку в своем большинстве контракты на поставку привязаны к цене на TTF. Повышение цены на 20 евро [за МВт-ч] при объеме 500 млрд куб. м. природного газа, импортируемого Европой, означает потерю 100 млрд евро», — пояснил руководитель компании.
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