Морспасслужба работает над новыми способами обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно
10:25 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Способы сбора мазута на разных глубинах Черного моря протестируют в Краснодарском крае после крушения танкеров, сообщили в оперштабе региона.
«Обсудили внедрение алгоритма очистки, которую нужно проводить на нескольких уровнях — на береговой части, на мелководье и там, где могут передвигаться суда, начиная с маломерных. В ближайшее время протестируют способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах», — говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что Морспасслужба прорабатывает несколько новых способов обнаружения сгустков мазута, которые опустились на дно. Поставлены задачи по ускорению тестирования ряда технологий, предложенных для использования разработчиками и технологическими компаниями. Например, эффективность показал сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, которая забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.
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