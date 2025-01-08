Морспасслужба работает над новыми способами обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Способы сбора мазута на разных глубинах Черного моря протестируют в Краснодарском крае после крушения танкеров, сообщили в оперштабе региона.

«Обсудили внедрение алгоритма очистки, которую нужно проводить на нескольких уровнях — на береговой части, на мелководье и там, где могут передвигаться суда, начиная с маломерных. В ближайшее время протестируют способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что Морспасслужба прорабатывает несколько новых способов обнаружения сгустков мазута, которые опустились на дно. Поставлены задачи по ускорению тестирования ряда технологий, предложенных для использования разработчиками и технологическими компаниями. Например, эффективность показал сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, которая забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.