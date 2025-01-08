0
0
76
НОВОСТИ

Морспасслужба работает над новыми способами обнаружения сгустков мазута, опустившихся на дно

10:25 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Способы сбора мазута на разных глубинах Черного моря протестируют в Краснодарском крае после крушения танкеров, сообщили в оперштабе региона.

«Обсудили внедрение алгоритма очистки, которую нужно проводить на нескольких уровнях — на береговой части, на мелководье и там, где могут передвигаться суда, начиная с маломерных. В ближайшее время протестируют способы сбора фрагментов мазута в толще воды на разных глубинах», — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что Морспасслужба прорабатывает несколько новых способов обнаружения сгустков мазута, которые опустились на дно. Поставлены задачи по ускорению тестирования ряда технологий, предложенных для использования разработчиками и технологическими компаниями. Например, эффективность показал сбор мазута полипропиленовой мелкоячеистой сетью, которая забирает на себя вязкий мазут в воде и прибрежной полосе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:40 08.01.2025
В ФССП назвали число мигрантов, которых принудительно выдворили из России
0
132
09:15 08.01.2025
Трамп надеется, что конфликт на Украине удастся завершить в течение полугода
0
301
09:10 08.01.2025
Массированной атаке дронов подверглись Саратов и Энгельс
0
337
09:00 08.01.2025
Температура воздуха в Москве 8 января составит от плюс 2 до плюс 4 градусов - синоптики
0
289
20:35 07.01.2025
Трамп заявил, что уже обсуждает с властями Панамы вопрос Панамского канала
0
1294
20:25 07.01.2025
До 11 января в Москве ожидется температура выше нормы на 6-7 градусов и гололедица
0
1079
19:15 07.01.2025
Мазутные пятна достигли города-курорта Евпатория
0
1242
18:10 07.01.2025
Духовное доминирование России пугает страны Запада - патриарх Кирилл
0
1280
16:50 07.01.2025
От остановки транзита газа из РФ через Украину ЕС теряет около 100 млрд евро
0
1561
16:40 07.01.2025
Маск оскорбил премьер-министра Великобритании и лидера партии «Либеральные демократы»
0
1277

Возврат к списку