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НОВОСТИ

Генконсульство Польши в Петербурге закрылось

14:21 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. Об этом сообщил МИД республики.

«Сегодня 8 января с участием польского посла в России Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как передает корреспондент ТАСС в Санкт-Петербурге, с флагштоков на здании представительства сняли флаги Польши и ЕС. Также с фасада здания на 5-й Советской улице была демонтирована табличка генконсульства.

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