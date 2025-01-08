Генконсульство Польши в Петербурге закрылось
14:21 08.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. Об этом сообщил МИД республики.
«Сегодня 8 января с участием польского посла в России Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Как передает корреспондент ТАСС в Санкт-Петербурге, с флагштоков на здании представительства сняли флаги Польши и ЕС. Также с фасада здания на 5-й Советской улице была демонтирована табличка генконсульства.
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