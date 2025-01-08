Назначена дата выборов президента Польши

16:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выборы президента Польши пройдут 18 мая. Об этом сообщил маршал (спикер) Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня.

«Я принял решение, что голосование на выборах президента Польши состоится 18 мая», — сказал Холовня на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. Второй тур выборов при необходимости пройдет 1 июня.