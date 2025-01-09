Финляндия оставит закрытой границу с Россией — премьер

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндско-российская граница в ближайшей перспективе останется закрытой из-за угроз, которых опасаются финские власти. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Оценка угроз не изменилась. Действия России не меняются», — сказал он, утверждая, что РФ может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов. «Именно поэтому открыть границу сейчас нельзя даже в экспериментальном порядке», — добавил премьер.