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НОВОСТИ

Финляндия оставит закрытой границу с Россией — премьер

09:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндско-российская граница в ближайшей перспективе останется закрытой из-за угроз, которых опасаются финские власти. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Оценка угроз не изменилась. Действия России не меняются», — сказал он, утверждая, что РФ может пропустить через границу людей без действительных проездных документов в случае открытия контрольно-пропускных пунктов. «Именно поэтому открыть границу сейчас нельзя даже в экспериментальном порядке», — добавил премьер.

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