В результате падения обломков БПЛА в Славянском районе Кубани поврежден частный дом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. Повреждены газопровод, кровля и выбиты окна, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется», — написал он в своем телеграм-канале.