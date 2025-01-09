В результате падения обломков БПЛА в Славянском районе Кубани поврежден частный дом
10:05 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частный дом поврежден из-за падения обломков беспилотника в станице Петровской Славянского района Краснодарского края. Повреждены газопровод, кровля и выбиты окна, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Этой ночью силы киевского режима с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты на территории Краснодарского края. В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется», — написал он в своем телеграм-канале.
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