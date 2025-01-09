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Представители США лишились права занимать места в исполкоме и совете учредителей WADA

11:00 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков США (ONDCP) приняло решение удержать выплату взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба Антидопингового агентства США (USADA).

Организация отказалась выплатить взнос в размере $3,6 млн из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. Ранее глава WADA Витольд Банька заявил, что в случае отказа внести взнос США потеряют позиции в структуре управления организации.

«USADA полностью поддерживает это решение. К сожалению, нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности Всемирного антидопингового агентства, — говорится в сообщении. — Агентство не смогло обеспечить соблюдение правил, направленных на защиту честности соревнований и прав спортсменов, в WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось».

В USADA отметили, что отказ выплатить взнос, не повлияет на участие спортсменов в международных соревнованиях.

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