Укрепрайон Курахово был сопоставим по значимости с Авдеевкой и Угледаром — Пушилин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Освобожденное российскими войсками Курахово в Донецкой Народной Республике представляло собой серьезный укрепрайон украинской армии, сопоставимый по значимости с Авдеевкой и Угледаром. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилина в эфире телеканала «Россия-24».

«Курахово — это важнейший населенный пункт в обороне противника. Противник выстраивал там и подземные коммуникации. Это очень серьезный укрепрайон, сопоставимый и с другими укрепрайонами, в частности, например, как Авдеевка или же Угледар», — сказал Пушилин.