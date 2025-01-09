Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в ЕС
11:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент. Заседание правительства транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.
«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить дорожную карту с Европейским союзом», — отметил премьер-министр Никол Пашинян.
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