В Приднестровье зафиксированы случаи гибели пытающихся согреться людей — глава МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Случаи гибели пытающихся согреться людей зафиксированы в Приднестровье в результате энергокризиса. Об этом сообщил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия-24».

«К сожалению, хочу отметить, что за последние дни в связи с гуманитарным и энергетическим кризисом у нас довольно негативная ситуация с летальными исходами. Люди, которые топят печи, оставляют их на ночь. Есть газовые колонки, угарный газ. Есть уже отдельные летальные случаи», — сказал он.