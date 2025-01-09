Зурабишвили заявила, что продолжит выполнять «функции президента» в новом офисе в Тбилиси

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге в Тбилиси представила новый офис и заявила, что в нем продолжит выполнять «функции президента».

«Я хочу сегодня принять вас в этом новом офисе, который является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента — прим. ТАСС). Может, он не похож на дворец Орбелиани, но здесь его душа и дух, и здесь продолжится функция президента», — заявила Зурабишвили.