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НОВОСТИ

Песков не стал пояснять, по какому маршруту Словакия сейчас получает газ из РФ

14:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать, по какому маршруту Словакия сейчас получает российский газ.

«Здесь я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Речь об этом зашла в контексте заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал надежные поставки газа в республику по приемлемым ценам главным результатом декабрьских переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

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