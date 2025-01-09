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Генерал Джозеф Аун не смог победить в первом туре выборов президента Ливана

15:00 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ливанской армией генерал Джозеф Аун не смог победить в первом туре выборов президента республики, который проходил в парламенте Ливана. Об этом сообщил спикер Набих Берри.

«За кандидатуру генерала Ауна проголосовал 71 депутат, еще 37 опустили в урны пустые бюллетени, 20 бюллетеней признаны недействительными», — указал он.

Для победы в первом туре командующему вооруженными силами страны было необходимо получить голоса 86 законодателей из 128. Берри объявил о проведении повторного заседания Палаты депутатов в 14:00 по местному времени (15:00 мск), на нем состоится второй тур голосования.

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