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НОВОСТИ

РФ заинтересована в объективном расследовании авиакатастрофы под Актау — Песков

15:32 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахского города Актау, следственные органы ведут соответствующую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Даны необходимые поручения следственных органам <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — сказал журналистам представитель Кремля.

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