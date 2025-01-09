РФ заинтересована в объективном расследовании авиакатастрофы под Актау — Песков

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заинтересована в абсолютно объективном и беспристрастном расследовании катастрофы с самолетом компании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи казахского города Актау, следственные органы ведут соответствующую работу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Даны необходимые поручения следственных органам <…> Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы», — сказал журналистам представитель Кремля.