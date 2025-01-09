Фицо пригрозил Киеву жестким ответом, если вопрос с транзитом газа не решится

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия примет жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

По его данным, меры могут включать остановку гуманитарной помощи, а также прекращение или сокращение поддержки для беженцев. Кроме того, Словакия могла бы прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины, сообщает агентство.

«Мы бы могли использовать свое право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной», — приводит Reuters слова Фицо.