Фицо пригрозил Киеву жестким ответом, если вопрос с транзитом газа не решится
17:12 09.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Словакия примет жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.
По его данным, меры могут включать остановку гуманитарной помощи, а также прекращение или сокращение поддержки для беженцев. Кроме того, Словакия могла бы прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины, сообщает агентство.
«Мы бы могли использовать свое право вето в ЕС по вопросам, связанным с Украиной», — приводит Reuters слова Фицо.
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