Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
09:05 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», — сказал он, выступая в штате Флорида. Трансляцию вел телеканал Fox News.
НОВОСТИ
- 09:00 10.01.2025
- За ночь сбиты 40 БПЛА над регионами России — Минобороны
- 21:30 09.01.2025
- Россия считает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в ЕС началом выхода из ЕАЭС - Оверчук
- 20:45 09.01.2025
- Пожары в Лос-Анджелесе: Полиция старается пресечь действия мародеров
- 20:10 09.01.2025
- Туск пообещал, что Нетаньяху не арестуют по ордеру МУС, если он приедет в Польшу на 80-летие освобождение Освенцима
- 19:20 09.01.2025
- Министр обороны ФРГ доволен работой в формате «Рамштайн»
- 17:40 09.01.2025
- Страны НАТО продолжат поставки танков на Украину
- 17:12 09.01.2025
- Фицо пригрозил Киеву жестким ответом, если вопрос с транзитом газа не решится
- 17:00 09.01.2025
- Норма обязательного размещения детей рядом с родителями в самолетах заработает в январе
- 16:32 09.01.2025
- Объем ввода жилья в РФ снизился на 2,7% — Хуснуллин
- 16:12 09.01.2025
- Командующий армией Аун избран президентом Ливана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать