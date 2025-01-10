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Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным

09:05 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку», — сказал он, выступая в штате Флорида. Трансляцию вел телеканал Fox News.

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