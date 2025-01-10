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Зеленский заявил о выделении Западом военной помощи Киеву на $2 млрд по итогам «Рамштайна»

09:20 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд по итогам заседания контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн», заявил Владимир Зеленский.

«У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат — плюс два миллиарда долларов дополнительных пакетов помощи для Украины», — приводит его слова украинское издание «Новости Live».

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