Зеленский заявил о выделении Западом военной помощи Киеву на $2 млрд по итогам «Рамштайна»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина получит дополнительные пакеты военной помощи на сумму $2 млрд по итогам заседания контактной группы помощи Киеву в формате «Рамштайн», заявил Владимир Зеленский.

«У нас была очень хорошая встреча и очень хороший результат — плюс два миллиарда долларов дополнительных пакетов помощи для Украины», — приводит его слова украинское издание «Новости Live».