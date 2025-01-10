Судьи в отставке могут официально регистрироваться как безработные на бирже труда
10:05 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кодекс судейской этики не запрещает судьям в отставке приобретать статус безработного и получать социальное пособие на период поиска работы. Об этом говорится в обзоре правовых позиций комиссии Совета судей Российской Федерации по этике.
«Законом о статусе судей и Кодексом судейской этики не предусмотрено ограничений на регистрацию судьи, пребывающего в отставке и не получающего ежемесячного пожизненного содержания, в службе занятости для получения пособия по безработице», — говорится в выводах комиссии.
Запрос в комиссию касался права судьи в отставке, не имеющего источника постоянного дохода, зарегистрироваться в центре занятости и получать помощь от государства. В комиссии подтвердили, что социальные гарантии, предусмотренные Законом о занятости населения, распространяются и на эту категорию граждан.
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