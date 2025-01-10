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Суды вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам

11:32 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суды в 2024 году вынесли первые приговоры после ужесточения наказания подпольным оружейникам. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В 2021 году были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ, усиливающие ответственность за незаконный оборот, изготовление, переделку и сбыт оружия. «Характерным примером явилось осуждение в октябре 2024 года двух жителей Свердловской области, причастных к указанной противоправной деятельности, к 15 и 11 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима», — отметили в ФСБ.

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