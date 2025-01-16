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Макрон пока не убедил Стармера в необходимости отправки миротворцев на Украину — СМИ

11:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон пока не ответил согласием на предложения Парижа о совместной отправке миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на близкие к британскому правительству источники.

«Есть вопросы по поводу того, что мы могли бы поддержать и что мы хотели бы поддержать, а также более широкий вопрос, касающийся угрозы, который подвергались бы эти военные, а также эскалации в результате такого шага», — заявил один из собеседников издания.

Как отмечает The Daily Telegraph, президент Франции Эмманюэль Макрон пытается убедить других членов НАТО поддержать его инициативу о размещении на Украине западных миротворцев после достижения мирных договоренностей в будущем. Как отмечает издание, эта тема, по всей вероятности, обсуждалась на прошлой неделе в ходе визита Макрона в Соединенное Королевство, где он встречался с британским премьером Киром Стармером.

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