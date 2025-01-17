Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.

Согласно ему, для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства. Голосование пройдет 18 января.