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Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС

09:05 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание сделки об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа Израилем, палестинским движением ХАМАС, США и Катаром. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.

Согласно ему, для утверждения соглашения будет созван кабинет министров безопасности, а затем проведено заседание правительства. Голосование пройдет 18 января.

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