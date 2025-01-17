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Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине — декларация

09:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания рассмотрит возможность размещения военных баз и оборонной инфраструктуры на Украине. Об этом говорится в декларации о столетнем партнерстве между Соединенным Королевством и Украиной, опубликованной канцелярией на Даунинг стрит, 10 по итогам визита премьер-министра Кира Стармера в Киев.

«Великобритания будет работать с Украиной над определением общих военных потребностей, сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе. Участники [декларации] изучат варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, логистические склады, хранилища резервного военного оборудования и военные резервные запасы. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — сказано в документе.

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