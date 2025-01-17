Счетная палата в ходе аудита выявила нарушения при работах на базах ВМФ РФ
10:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ходе аудита Счетная палата выявила нарушения при проведении работ по проектированию и реконструкции военно-морских баз Военно-морского флота, ущерб оценивается в 1,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, копия которых имеется в распоряжении ТАСС.
«В рамках проведенного контрольного мероприятия „Аудит использования Министерством обороны РФ в 2020–2022 годах средств федерального бюджета, выделенных на проектирование и реконструкцию, в том числе с элементами технического перевооружения, объектов капитального строительства военно-морских баз Военно-морского флота в целях обеспечения безопасной швартовки, стоянки и обслуживания в пунктах базирования кораблей различных классов“ Счетной палатой РФ с учетом анализа кооперации установлено, что средства федерального бюджета, оплаченные в рамках исполнения Договора, были израсходованы на цели, не связанные со строительством объекта с шифром П-36/11-цех <…> факт расходования имеет признаки необоснованного вывода средств федерального бюджета, выделенных на реализацию государственного оборонного заказа, на лицевые счета иных коммерческих организаций, что может свидетельствовать о возникновении реальной угрозы причинения ущерба экономическим интересам РФ на сумму 1 761 575 500 рублей», — говорится в документе.
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