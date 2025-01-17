Темпы роста ВВП Китая в 2024 году составили 5%, оказавшись на целевом уровне
10:05 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Темпы экономического роста Китая в 2024 году составили 5%, оказавшись на уровне официального целевого показателя. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Как следует из распространенного доклада ведомства, ВВП Китая составил 134,908 трлн юаней (порядка $18,76 трлн по текущему курсу). Аграрный сектор вырос на 3,5% (9,14 трлн юаней, или $1,27 трлн), промышленность — на 5,3% (примерно 49,209 трлн юаней, или $6,84 трлн), сфера услуг — на 5% (76,558 трлн юаней, или $10,65 трлн).
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