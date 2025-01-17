SpaceX потеряла прототип корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета
10:20 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX сообщила о потере прототипа корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета.
«Мы можем подтвердить, что потеряли корабль», — сказала ведущая трансляции запуска, которая велась на странице компании в соцсети X. Она добавила, что связь со второй ступенью Starship была потеряна примерно через 8,5 минуты полета.
«Произошло быстрое незапланированное разрушение Starship при наборе высоты. Специалисты продолжат изучать полученные в сегодняшнем полете данные, чтобы лучше понять причину произошедшего. <…> Сегодняшний полет поможет нам повысить надежность Starship», — сообщила компания на своей странице в X.
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