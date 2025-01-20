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НОВОСТИ

Сырский признал, что Киев не способен перехватить «Орешник»

09:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не обладает средствами перехвата российской гиперзвуковой ракеты средней дальности комплекса «Орешник». С таким признанием выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, «пока нет [подобных средств]».

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