Трамп пообещал «остановить вторжение» мигрантов на территорию США к вечеру 20 января

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить «вторжение через границы США» к вечеру 20 января.

«Мы намерены остановить вторжение через границы США», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне. Ранее он неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики страны и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

«Завтра к закату вторжение через наши границы будет остановлено», — добавил он.