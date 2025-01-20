Словакия будет ветировать помощь Украине с учетом действий Зеленского — Гашпар
10:20 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар не исключил наложения вето его страной на оказание помощи Украине.
«Если [Владимир] Зеленский будет и дальше наносить ущерб национальным интересам нашей страны, Словакия и, возможно, Венгрия будут ветировать помощь Украине», — заявил Гашпар в интервью ТАСС.
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