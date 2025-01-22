Госдума ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.

Изменения вносятся в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).

Действующие санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции будут распространены и на случаи продажи потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.