Госдума ввела штрафы за продажу детям баллончиков со сжиженным газом
15:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы.
Изменения вносятся в статью 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях (несоблюдение ограничений и (или) нарушение запретов в сфере торговли табачными изделиями, табачной продукцией, никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции).
Действующие санкции за продажу несовершеннолетнему табачной продукции будут распространены и на случаи продажи потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.
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