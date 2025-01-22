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Инструкторы из РФ участвовали в задержании лидера центральноафриканских боевиков

15:32 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские инструкторы участвовали в операции по задержанию лидера центральноафриканских боевиков Армеля Сайо в Камеруне. Об этом сообщается в телеграм-канале Содружества офицеров за международную безопасность.

«Российские инструкторы приняли участие в операции по задержанию лидера центральноафриканских боевиков Армеля Сайо в Камеруне. Бывший министр Центральноафриканской Республики и лидер боевиков Армель Сайо был арестован в пятницу, 17 января, камерунской полицией при содействии российских инструкторов и спецслужб ЦАР. Его арест произошел на фоне напряженности, связанной с повстанческими движениями и конфликтами в ЦАР, где в конце 2024 года он создал вооруженную группу под названием „Военный совет спасения народа и восстановления (CMSPR)“, — говорится в сообщении.

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