Киев уверен, что Трамп решительно поддержит Украину — президент Финляндии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские власти уверены в том, что президент США Дональд Трамп окажет решительную поддержку Украине. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб.

«За последний год я встречался с Зеленским более десятка раз. <…> И я бы утверждал, что сейчас и Зеленский, и окружающие его люди настроены вполне благодушно, оптимистично. <…> Потому что они верят, что Трамп будет решительно поддерживать Украину», — приводит газета Financial Times слова Стубба.

Президент Финляндии отметил, что не в интересах Трампа игнорировать украинский вопрос. «Это не может стать [для США] вторым Афганистаном», — сказал Стубб.