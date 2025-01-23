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Зеленский допустил переговоры с Путиным, если Трамп обеспечит Киеву безопасность

14:00 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным при условии, что новый американский лидер Дональд Трамп гарантирует Украине безопасность.

«Я буду делать все, чтобы это приблизить. <…> Если президент Трамп, я в это верю, сможет гарантировать нам сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Bloomberg, отвечая на вопрос, готов ли он изменить свою позицию не садиться за стол переговоров с Путиным, если Украине предложат сделку.

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