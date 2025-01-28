Продленные санкции ЕС против РФ незаконны — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные ЕС и продленные санкции против России противоречат международному праву. На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в действиях Брюсселя нет ничего нового.

«Никаких новаций нет: ЕС продолжает свою санкционную политику, — отметил представитель Кремля. — Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, противоречащими международному праву».

«В данном случае ничего не меняется», — заключил Песков.