Мужчина, захвативший заложников и убивший 3 человек в Калужской области, покончил с собой
14:12 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее судимый мужчина, который производил несанкционированную вырубку деревьев в Куйбышевском районе Калужской области, захватил заложников при задержании. Трое лесничих погибли, преступник покончил с собой, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня в Куйбышевском районе ранее судимый местный житель производил несанкционированную вырубку деревьев. На место оперативно выехали сотрудники лесничества. При задержании преступник оказал сопротивление, захватил заложников. К сожалению, трое лесничих погибли», — написал глава региона. Шапша добавил, что преступник покончил с собой.
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