Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность — заявление

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русский дом в Баку заявил, что в связи с требованием МИД Азербайджана принимает меры по приостановлению своей деятельности.

«В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества — Русский дом в Баку принимает меры по приостановлению своей деятельности», — говорится в заявлении организации, опубликованном на его странице в соцсети.